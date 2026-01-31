Bundesliga heute: Leipzig - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 31. Januar 2026 empfängt RB Leipzig den 1. FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. Bei den Sachsen steht Ole Werner an der Seitenlinie, während Urs Fischer seit Dezember die Rheinhessen trainiert. Leipzig holte aus den letzten drei Heimspielen gegen Mainz nur einen Punkt, Mainz wiederum ist seit sieben Bundesliga-Auswärtsauftritten sieglos und konnte in dieser Saison lediglich am 4. Spieltag in Augsburg gewinnen. Unter Fischer gelangen den Rheinhessen dennoch zwei Siege aus den vergangenen drei Partien – so viele wie in den 25 Spieltagen zuvor zusammen.

Leipzig - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Gegen keinen Trainer verlor Leipzig häufiger als gegen Urs Fischer: Fünf der neun Bundesliga-Duelle mit dessen Mannschaften endeten zugunsten des Schweizers, zuletzt fünfmal in den letzten sechs Aufeinandertreffen jeweils mit 2:1. Auch die Leipziger Heimbilanz ist eingetrübt: In den vergangenen drei Heimpartien gegen Mainz trafen sie nur einmal (1 Punkt). Zuvor hatten sie in sechs Heimspielen gegen die 05er noch 24 Tore erzielt und fünfmal gewonnen. Nach dem späten 1:1 bei Schlusslicht St. Pauli monierte Christoph Baumgartner, Leipzig fehle ein „richtig gutes Spiel über 90 Minuten“ – genau dieser Topscorer (6 Tore, sechs Assists) muss nun wegen einer Gelbsperre passen.

Personalsituation und statistische Besonderheiten

Ole Werner muss neben Baumgartner auch weiterhin auf den formstarken Teenager Yan Diomande bauen, der mit sieben Saisontoren Leipzigs bester Schütze ist und nach seinem umstrittenen Jubel auf St. Pauli im Fokus steht. Rômulo traf in den letzten beiden Heimspielen, während Leipzig ligaweit erst vier Gegentore nach Standards zuließ – Mainz erzielt jedoch 48 Prozent seiner Treffer nach ruhenden Bällen. Bei den Gästen fehlt Dominik Kohr gelbgesperrt. Routinier Stefan Bell könnte seinen 300. Bundesliga-Einsatz für den FSV feiern, nachdem er zuletzt in zwei Spielen in Serie traf.

Begleitende Schlagzeilen aus Leipzig

Abseits des Rasens beschäftigt RB Leipzig der angekündigte Sommerabschied von Nationalspielerin Giovanna Hoffmann, die ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Während deren Zukunft offen ist, sorgt Diomande weiter für Schlagzeilen: Sein jüngster Treffer und der provokante Jubel am Millerntor brachten ihm eine Kabinenansage von Kapitän David Raum ein. Sportlich drängt Leipzig nach dem 1:1 in Hamburg dringend auf drei Punkte, um im engen Rennen um die Champions-League-Plätze nicht weiter an Boden zu verlieren – denn 79 Prozent der bisherigen Saisonspiele der Sachsen endeten mit einer geraden Torzahl, häufig ohne das gewünschte Ergebnis.

Wird RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.