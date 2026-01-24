Bundesliga heute: Leverkusen - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 12:10 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 24. Januar 2026 empfängt Bayer 04 Leverkusen den SV Werder Bremen um 15:30 Uhr in der BayArena. Auf der Trainerbank der Werkself sitzt der Däne Kasper Hjulmand, während Horst Steffen die Gäste aus Bremen betreut. Beide Teams sind ohne Punktgewinn in das Bundesliga-Jahr 2026 gestartet; Leverkusen verlor vier seiner letzten sechs Ligaspiele, Bremen ist seit sieben Partien sieglos. In den jüngsten elf Bundesliga-Duellen holte Werder nur einen Sieg gegen Bayer – allerdings gelang genau dieser Erfolg beim letzten Gastspiel in Leverkusen im März 2025 (2:0).

Bundesliga heute: So verfolgen Sie Leverkusen - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Leverkusens Stammtorhüter Mark Flekken fehlt weiterhin mit einer Bänderverletzung, sodass erneut Janis Blaswich zwischen den Pfosten stehen dürfte. Der Keeper hatte nach dem 0:2 in Piräus gefordert, „eine Schippe draufzulegen“. Sommer-Neuzugang Lucas Vázquez sammelte in Griechenland Startelfminuten und könnte erneut eine Rolle spielen, nachdem Hjulmand seine Trainingsleistung hervorgehoben hatte. Offensivmann Nathan Tella fällt weiter aus, verletzungsbedingt fehlten zuletzt auch Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios. Die Werkself kassierte in dieser Bundesligasaison bereits zwölf Gegentore nach Standards – ligaweit nur der 1. FC Köln mehr.

Formkurve und Schlüsselspieler der Gäste

Horst Steffen holte in seinen ersten 17 Bundesliga-Spielen mit Werder lediglich 18 Punkte; in diesem Jahrtausend startete bei den Grün-Weißen nur Alexander Nouri schwächer. Auswärts wartet Bremen seit sieben Partien auf einen Dreier und sammelte in der Fremde erst sechs Zähler. Lichtblicke liefern Justin Njinmah und Romano Schmid: Njinmah erzielte beim letzten Auftritt in Leverkusen das 2:0 und übertraf mit bislang vier Saisontoren bereits seine Vorsaison-Ausbeute. Schmid steht bei fünf Assists, nur Bayerns Michael Olise legte ligaweit mehr Großchancen auf.

Statistische Besonderheiten vor dem Duell

In den vergangenen elf Heimspielen traf Bayer in jeder zweiten Halbzeit mindestens einmal, gleichzeitig fielen in den letzten vier Bayer-Partien mehr Treffer vor der Pause als danach. Die Hjulmand-Elf geriet in den letzten vier Bundesligaspielen stets mit 0:1 in Rückstand und erzielte fünf Saisontore nach hohen Ballgewinnen – nur der VfL Wolfsburg war hier erfolgreicher. Werder traf hingegen erst einmal nach einem solchen Ballgewinn und gehört bei ruhenden Bällen zu den schwächsten Teams (sechs Standardtore). Zwei Bremer Auswärtssiege in Serie in Leverkusen gab es bislang nur zwischen 2007 und 2008; eine Wiederholung würde an Werders längste Durststrecke ohne Auswärtssieg seit 2023/24 (damals elf Spiele) erinnern.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.