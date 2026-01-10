Bundesliga heute: Leverkusen - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.01.2026 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die BayArena erlebt heute bereits das dritte Bundesliga-Topspiel in Folge mit Beteiligung von Bayer 04 Leverkusen – eine vereins­historische Premiere seit Einführung des Samstagabend-Slots 2009. Seit Kasper Hjulmand im Oktober das Ruder übernommen hat, sammelte die Werkself 28 Punkte aus 13 Partien (9 S/1 U/3 N) – nur der FC Bayern war im gleichen Zeitraum erfolgreicher.

Stürmer Patrik Schick traf zuletzt zum 70. Mal in der Bundesliga für Leverkusen und ist nun alleiniger ausländischer Rekordtorschütze des Klubs. In Leverkusen wird zudem noch einmal kurz auf Ex-Coach Erik ten Hag geschaut: Fünf Monate nach seiner Entlassung übernimmt der Niederländer ab 1. Februar den Posten des Technischen Direktors bei Twente Enschede – eine Personalie, die in der Rhein-Region weiterhin für Gesprächsstoff sorgt.

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Der VfB Stuttgart gewann nur eines der letzten 29 Pflicht­spiele gegen Bayer 04 (9 U/19 N) – ein 1:0-Auswärtssieg im April 2018. Seither blieb der VfB in 15 Duellen am Stück sieglos, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten wartet das Team so lange auf einen Erfolg. Besonders schmerzhaft aus schwäbischer Sicht bleibt das 3:4 im März 2025, als eine 3:1-Führung noch verspielt wurde. Leverkusen geht also mit einem klaren psychologischen Vorteil in das Aufeinandertreffen, während Stuttgart eine der negativsten Serien der Vereinsgeschichte beenden möchte.

Stuttgarts Saisonstart, leichte Delle – und das Comeback von Ermedin Demirovic

Mit 26 Punkten nach 15 Spieltagen spielt der VfB seine zweitbeste Saison seit der Meisterschaft 2007; lediglich 2023/24 war die Ausbeute zu diesem Zeitpunkt höher (31). Allerdings resultierte aus den letzten fünf Ligapartien nur ein Sieg (4:0 in Bremen). Hoffnungsträger ist Torjäger Ermedin Demirovic, der nach dreimonatiger Pause wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß beim 3:2-Testspielsieg über den FC Luzern sein Comeback feierte und Trainer Sebastian Hoeneß „ready für jede Minute“ sein will. Der DFB-Pokalsieger erhofft sich von seinem Angreifer frische Impulse, um wieder an die Siegesserie vom Herbst anzuknüpfen.

Ballbesitz-Giganten und das Duell der Vor-Vorlagengeber

Taktisch treffen zwei der passsichersten und ball­dominantesten Teams der Liga aufeinander: Leverkusen kommt im Schnitt auf 60 Prozent Ballbesitz und 620 Pässe pro Partie, Stuttgart liegt mit 58 % und 522 Pässen knapp dahinter. Im Mittelpunkt stehen dabei die Regisseure Aleix Garcia und Angelo Stiller. Garcia führt ligaweit mit fünf vorletzten Pässen vor erzielten Toren, Stiller liegt mit vier solchen Zuspielen nur knapp dahinter. Kurios: Stuttgart hat als einziger Bundesligist noch kein Kopfball­gegentor kassiert, während Leverkusen deren sechs hinnehmen musste – Ligahöchstwert. Welchen Einfluss diese Konstellationen auf den Spielverlauf in der BayArena haben, wird sich ab 18:30 Uhr zeigen.

