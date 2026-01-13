Bundesliga heute: Mainz - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.01.2026 • 17:10 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Dienstagabend (Anstoß 20.30 Uhr) der 1. FSV Mainz 05 den 1. FC Heidenheim 1846 in der MEWA Arena empfängt, steht mehr als nur der Abschluss der Hinrunde auf dem Spiel. Der Tabellenletzte aus Rheinhessen liegt mit neun Punkten drei Zähler hinter den Gästen – ein Heimsieg würde dank der besseren Tordifferenz den Sprung am FCH vorbei bedeuten. Während in den vergangenen vier Mainzer Heimspielen jeweils maximal zwei Treffer fielen, waren es bei den letzten sieben Partien der Heidenheimer stets mindestens drei. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tatsache, dass die Schwaben in ihren jüngsten 16 Begegnungen nie zu Null blieben und auswärts in den letzten sieben Spielen stets das erste Tor kassierten.

Bundesliga heute live: So verfolgen Sie Mainz - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, Dazn

: Sky, Dazn Livestream : Sky, Dazn

: Sky, Dazn Liveticker: SPORT1

Urs Fischer ist seit Anfang Dezember im Amt und hat Mainz seitdem zu drei Bundesliga-Remis geführt, insgesamt ist der FSV seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Der Schweizer bleibt trotzdem Realist: „Es gilt, dranzubleiben. Nach dem Heidenheim-Spiel ist die Hinrunde vorbei, dann gibt es noch 17 Finalspiele.“ Gegen den direkten Konkurrenten muss Fischer weiterhin auf Stammkeeper Robin Zentner sowie mehrere Langzeitverletzte verzichten. U21-Nationalspieler Nelson Weiper meldete sich zudem kurzfristig krank, Neuzugang Silas Katompa Mvumpa steht nach auskurierter Erkrankung noch nicht zur Verfügung. Offensivmann Nadiem Amiri forderte seine Kollegen dennoch lautstark: „Köpfe nach oben, Eier in die Hand nehmen und dann geht’s los.“

Heidenheim reist defensiv anfällig, aber selbstbewusst an

Beim FCH hat Frank Schmidt die Marschroute für das „Kampfspiel im Kopf“ klar definiert: Leidenschaft zeigen und jeden Zweikampf annehmen. Mit einem Erfolg in Mainz könnte Heidenheim den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Trotz anhaltender Defensivprobleme – seit 17 Partien ohne Zu-Null-Spiel – stimmt Schmidt seine Elf optimistisch: „Wir sehen die Chance, den Abstand zu vergrößern.“ Die Schwaben wollen im Winter noch einmal personell nachlegen, womöglich mit Flügelstürmer Christian Conteh. In der Fremde hakt es jedoch: Nur eines der vergangenen fünf Bundesliga-Auswärtsspiele wurde gewonnen, und in den letzten vier Auswärtsauftritten fielen stets mindestens drei Tore.

Schlüsselfaktoren: Standards, frühe Gegentreffer und Schiedsrichter Jablonski

Für beide Trainer könnten Standardsituationen den Ausschlag geben – darauf wies Fischer ausdrücklich hin. Statistisch spricht einiges dafür: In allen acht jüngsten Heidenheimer Spielen traf zumindest ein Team schon vor der Pause. Mainz wird versuchen, die eigene Heimstärke in der Defensive auszubauen und das muntere Scheibenschießen der Gäste zu unterbinden. Auf der anderen Seite muss Heidenheim seine Anfälligkeit für frühe Gegentore in den Griff bekommen, will man nicht erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Geleitet wird die brisante Partie von FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski, dessen Entscheidungen gerade in einem solch kampfbetonten Duell besondere Bedeutung erhalten könnten.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und in der Konferenz bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.