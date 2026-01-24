Bundesliga heute: Mainz - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 12:02 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit erst sechs eingefahrenen Zählern vor eigenem Publikum als schwächstes Heimteam der laufenden Bundesliga-Saison in die Partie am Samstag (24.01.2026, 15:30 Uhr) in der MEWA Arena. Zwar stoppte der 2:1-Erfolg gegen Heidenheim Anfang des Jahres eine 13 Spiele währende Heimflaute (8 U, fünf N), doch insgesamt stehen nach 18 Spieltagen bereits zehn Niederlagen zu Buche – so viele wie in der kompletten Vorsaison. Seit der Amtsübernahme von Urs Fischer lagen die Rheinhessen in vier der fünf Begegnungen in Führung, verspielten dabei jedoch sieben Punkte – geteilter Höchstwert im Liga­vergleich. Ob Nadiem Amiri seine Serie von zwei Toren in Folge fortsetzen kann, bleibt abzuwarten; ohne den Nationalspieler holte Mainz seit Saisonstart nur 0,6 Punkte pro Partie.

Der VfL Wolfsburg reist nach der vereinsintern höchsten Bundesliga-Niederlage aller Zeiten (1:8 beim FC Bayern) und mit lediglich 19 Punkten – geteilt zweitschwächste Bilanz der Klubgeschichte zu diesem Zeitpunkt – in Rheinland-Pfalz an. Kapitän Maximilian Arnold fehlt gelbgesperrt; bislang hatte der Mittelfeldstratege in dieser Spielzeit mit zehn aufgelegten Großchancen ligaweit nur drei Vorlagengeber vor sich. Arnold verpasste erst ein Saisonspiel – das endete prompt 0:3 gegen Stuttgart. Unter Trainer Daniel Bauer gehörte der VfL dennoch zu den gefährlichsten Teams nach hohen Ballgewinnen: Sechs Treffer nach hohem Pressing bedeuten den Spitzenwert der Liga.

Direkter Vergleich: Remis-Serie und Tore schon vor der Pause

Die jüngsten Duelle zwischen Mainz und Wolfsburg verlaufen auffallend ausgeglichen: Drei der letzten fünf Bundesliga-Begegnungen endeten unentschieden, darunter das 1:1 vom 2. Spieltag dieser Saison. Insgesamt ist der VfL mit 14 Remis der Gegner, gegen den die Rheinhessen am häufigsten die Punkte teilen – nur Eintracht Frankfurt kommt auf genauso viele. Beide Teams trafen in den vergangenen fünf direkten Duellen stets mindestens einmal, wobei in allen zehn Wolfsburger Pflichtspielen zuletzt beide Mannschaften ein Tor erzielten. Auffällig: In 94 Prozent der Wolfsburger Ligapartien fiel in dieser Saison ein Treffer bereits in der ersten Hälfte, und in ihren jüngsten fünf Gastspielen legten die Niedersachsen jeweils das 1:0 vor.

Neuzugang Shiogai und die Suche nach Offensivimpulsen

Mit Kento Shiogai hat der VfL Wolfsburg unter der Woche einen offensiven Hoffnungsträger bis 2030 verpflichtet. Der 20-jährige Japaner bringt aus 14 Pflichtspielen für NEC Nijmegen neun Tore mit und soll mit Tempo, Intensität und Pressingstärke das Profil der Wölfe schärfen, wie Sportdirektor Pirmin Schwegler betonte. Mainz wiederum setzt unter Fischer auf aggressives Gegenpressing und steht mit 154 hohen Ballgewinnen ligaweit nur knapp hinter Spitzenreiter Bayern München. Vor diesem Hintergrund könnte das Duell in der MEWA Arena von zwei Mannschaften geprägt sein, die ihren Gegner früh unter Druck setzen – zumal auch die letzten acht Mainzer Partien stets mindestens einen Wolfsburger Treffer zuließen.

