Bundesliga heute: St. Pauli - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.01.2026 • 17:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (20.30 Uhr, Sky) steigt im ausverkauften Millerntor-Stadion das Bundesliga-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Alexander Blessin betreut den Kiezklub, beim HSV steht Merlin Polzin in der Verantwortung.

Im Hinspiel triumphierte St. Pauli Anfang August mit 2:0 im Volkspark, doch seither haben sich die Vorzeichen verschoben: Der Aufsteiger aus dem Stadtteil rangiert nach 17 Spieltagen mit nur zwölf Punkten am Tabellenende, während der HSV als Tabellen-14. fünf Zähler mehr auf dem Konto hat.

St. Pauli - HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber schöpfen dennoch Zuversicht aus mehreren Faktoren. Zum einen könnte Kapitän Jackson Irvine nach überwundenen Fußproblemen überraschend in die Startelf zurückkehren, wie Blessin andeutete: „Ich möchte nichts ausschließen.“ Zum anderen blieb St. Pauli in den vergangenen fünf Pflichtheimspielen gegen den HSV ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) – allerdings allesamt noch in der 2. Liga. In der Bundesliga ist der erste Heimsieg gegen den Erzrivalen nach bislang vier Remis und vier Niederlagen möglich. Hoffnung macht zudem Eric Smith: Der Schwede war in den letzten beiden Ligapartien an drei Treffern direkt beteiligt und führt intern sowohl bei Pässen (959) als auch Ballaktionen (1190) die Ranglisten an.

HSV ohne Auswärtssieg – Polzin predigt Taten statt Worte

Der Hamburger SV reist als einziges auswärtssiegloses Team der laufenden Bundesliga-Saison (zwei Remis, sechs Niederlagen) an die Elbe-Westseite. Trainer Merlin Polzin verzichtet vor dem brisanten Duell bewusst auf verbale Attacken: „Wir wollen nicht reden, wir wollen liefern.“ In den letzten fünf Pflichtspielen am Millerntor sprang für den HSV nur ein Punkt heraus, was die Außenseiterrolle der Rothosen unterstreicht. Offensiv klemmt es weiterhin: Bei 17 Saison­tref­fern liegt die Chancenverwertung ligaweit bei lediglich sieben Prozent – trotz eines Rekords von zwölf Schüssen aufs Tor beim jüngsten 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Statistisch verspricht das 113. Stadtderby einige markante Muster: In vier der sieben bisherigen Heimspiele St. Paulis fielen exakt drei Treffer, und die Kiezkicker kassierten in ihren letzten zwölf Partien vor eigenem Publikum immer mindestens ein Gegentor. Der HSV erlebte in allen vergangenen sechs Auswärtsauftritten eine ungerade Gesamtzahl an Toren, wobei die Mehrzahl der Treffer stets nach der Pause fiel. Kartenfans kommen traditionell auf ihre Kosten: Neun der letzten zehn Duelle beider Vereine endeten mit mindestens vier Verwarnungen, in fünf Millerntor-Derbys gab es schon in der Startviertelstunde Gelb. Auffällig zudem: Während St. Pauli drei seiner letzten vier Freitagsspiele gewann, wartet der HSV seit fünf Freitagsansetzungen auf einen Dreier.

Wird FC St. Pauli gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.