Bundesliga heute: Union - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Abend empfängt der 1. FC Union Berlin unter Trainer Steffen Baumgart Borussia Dortmund im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Eisernen sind seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen (2 Siege, drei Remis) und punkteten in sechs ihrer letzten sieben Heimspiele. Zwar gelang in diesem Zeitraum nur ein Heimsieg, doch Union verlor vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit lediglich einmal – beim 1:2 gegen Heidenheim am 12. Spieltag. Zudem fielen in den vergangenen fünf Heimauftritten der Köpenicker jeweils mindestens drei Treffer, ein Fingerzeig für torreiche Begegnungen in Berlin-Köpenick.

„Der Trainer darf lächeln“, brachte es Steffen Baumgart nach dem 1:1 in Stuttgart auf den Punkt. In der Mercedes-Benz Arena traf erneut ein Einwechselspieler – es war bereits das sechste Union-Tor in Serie durch einen Joker. Damit egalisierten die Berliner den Bundesliga-Rekord, den ausgerechnet der kommende Gegner Borussia Dortmund im Herbst 2018 aufgestellt hatte. Baumgarts gutes Händchen stärkt das Selbstvertrauen seiner Mannschaft, die in allen drei Ligapartien des neuen Jahres nach Rückständen noch Zählbares holte. Kapitän Rani Khedira betonte nach dem Remis in Stuttgart den gewachsenen Glauben an die eigene Stärke, der auch gegen den BVB gefragt sein wird.

Dortmunder Konstanz trifft auf Köpenicker Festung

Borussia Dortmund reist mit 39 Punkten nach 18 Spieltagen und damit seiner besten Zwischenbilanz seit der Saison 2018/19 an. Das Team von Niko Kovač verlor nur eines der letzten 26 Bundesliga-Spiele und holte in der Fremde starke 16 Zähler – ligaweit nur vom FC Bayern übertroffen. Historisch jedoch hatte der BVB an der Alten Försterei häufig das Nachsehen: Vier der sechs bisherigen Liga­gastspiele in Köpenick gingen verloren, die höchste Auswärtsniederlagenquote (67 %) aller aktuellen Bundesligastandorte für die Schwarz-Gelben. Hinzu kommt, dass Dortmund in dieser Saison bereits acht Auswärtspunkte nach Führung aus der Hand gab.

Frühe Treffer und Schlüsselduelle: Adeyemi & Co. unter Beobachtung

In den letzten zwölf BVB-Partien fiel stets mindestens ein Tor vor der Pause, und in 89 % ihrer Saisonspiele netzten die Westfalen bereits in Halbzeit eins. Karim Adeyemi bringt es schon auf sieben direkte Torbeteiligungen (5 Tore, zwei Assists); ohne seine Treffer stünde Dortmund sieben Punkte schlechter da. Bei Union trafen bislang in jedem der letzten sieben Spiele Akteure nach der Pause, sodass auch am Samstag beide Spielhälften Tore versprechen. Ein weiteres Detail: Dortmunds Emre Can verwandelte jeden seiner elf Bundesliga-Elfmeter – während Union in dieser Saison schon drei Strafstöße gegen sich hinnehmen musste. Auffällig bleibt zudem die Disziplinfrage bei den Gästen: In den vergangenen sieben Partien sah immer ein BVB-Spieler die erste Karte des Spiels.

