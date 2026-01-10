Bundesliga heute: Union - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.01.2026 • 12:42 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Union Berlin am heutigen Samstagnachmittag (Anstoß 15:30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei empfängt, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Union hat sämtliche fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz gewonnen – ein vereinsinterner Rekord.

Insgesamt holten die Rheinhessen in zwölf Duellen mit den Köpenickern nur einen einzigen Sieg (vier Remis, sieben Niederlagen) und verbuchen mit 0,58 Punkten pro Partie ihren schlechtesten Schnitt gegen ein Bundesliga-Team, dem sie öfter als zweimal begegnet sind. Für die Gastgeber ist das die große Chance, ihre beeindruckende Serie vor eigenem Publikum fortzuführen.

Mit Steffen Baumgart auf Berliner Seite und Urs Fischer auf Mainzer Bank kommt es zu einem pikanten Duell zweier ausgewiesener Motivatoren. Fischer, einst Rekordtrainer und Aufstiegsheld der Eisernen (147 Bundesliga-Spiele/Champions-League-Qualifikation 2023), blieb in seinen ersten vier Pflichtspielen mit Mainz ungeschlagen – als erster Coach der Rheinhessen seit Jörn Andersen 2008 (ein Sieg, drei Remis). Baumgart wiederum führte Union zuletzt zu zwei Bundesliga-Siegen in Folge, so viele wie in den vorherigen neun Partien zusammen. Mehr als zwei Erfolge am Stück gelangen den Berlinern zuletzt von Mai bis August 2023 – damals noch unter Coach Fischer.

Transferoffensive der 05er: Silas soll die Ladehemmung beenden

Die schwächste Hinrunde seit 2020/21 (acht Punkte nach 15 Spielen) hat Mainz in den Abstiegskampf manövriert – acht torlose Partien bedeuten bereits Vereinsnegativrekord. Um die Offensivflaute zu stoppen, meldeten die Rheinhessen unter der Woche Vollzug: Flügelstürmer Silas Katompa Mvumpa kommt vom VfB Stuttgart und bringt laut Sportdirektor Niko Bungert „Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke und Torgefahr“ mit.

Er ist nach Philipp Tietz bereits der zweite Winterzugang für den Angriff. Ein Ex-Berliner wartet indes weiter auf seinen ersten Treffer im neuen Trikot: Benedikt Hollerbach, Unions bester Bundesliga-Torjäger der Vorsaison (neun Treffer), blieb in vier Mainzer Ligaeinsätzen ohne Abschluss – elf seiner 14 Bundesliga-Tore hatte er zuvor allerdings ausgerechnet an der Alten Försterei erzielt.

Standards im Fokus und zwei Teams mit Passproblemen

Wer heute das erste Tor erzielt, könnte früh die Weichen stellen: 46 Prozent aller Mainzer Treffer und 45 Prozent aller Union-Tore fielen in dieser Spielzeit nach ruhenden Bällen – ligaweit nur der SC Freiburg ist noch abhängiger von Standards. Spielfluss ist bei beiden Mannschaften weniger gefragt: Union stellt mit 71,7 Prozent die schlechteste Passquote der Liga und spielt durchschnittlich nur 306 Zuspiele pro Partie; Mainz bildet mit 75,2 Prozent und 384 Pässen das zweitschwächste Team in dieser Statistik. Immerhin reist der Tabellenletzte mit zwei Pflichtspiel-„Zu-null“-Partien in Folge an – so viele weiße Westen gelangen Mainz in den 22 Spielen zuvor insgesamt. Für die Berliner dürfte es dennoch wichtig sein, die eigene Standardstärke auszuspielen, um die eindrucksvolle Heimserie weiter auszubauen.

