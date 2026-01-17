Bundesliga heute: Wolfsburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:47 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 17. Januar 2026, um 15:30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg den 1. FC Heidenheim 1846 in der Volkswagen Arena. Beide Teams treten mit unterschiedlichen Vorzeichen an, teilen jedoch eine klare Erkenntnis: Punkte sind im Tabellenkeller dringend nötig.

Wolfsburgs Coach Daniel Bauer peilt nach dem 2:1 über den FC St. Pauli den nächsten Heimsieg an, um das Polster auf die Abstiegsränge auszubauen. Gegen sein Team steht Frank Schmidt, dessen Heidenheimer nach der 1:2-Niederlage in Mainz als Schlusslicht anreisen und auswärts bislang 88 Prozent ihrer Partien verloren haben.

Die Stimmung in Wolfsburg schwankt derzeit zwischen Erleichterung und Selbstkritik. Erst die historische 1:8-Klatsche beim FC Bayern, wenig später der hart erkämpfte Erfolg gegen St. Pauli – inklusive Diskussionsstoff um Bauers VAR-Geste beim Handelfmeter für Christian Eriksen. Der Däne erzielte seinen Premierentreffer für den VfL, Stürmer Dženan Pejčinović traf zum zweiten Mal in Folge spät und sicherte den Dreier.

Offensiv sorgt zudem Mohamed Amoura, der in 31 Prozent aller Bundesligaspiele netzte, für Gefahr. Defensiv hingegen bleibt Raum für Steigerung: In den vergangenen 15 Heimauftritten kassierte Wolfsburg stets mindestens ein Gegentor, und in jedem der jüngsten vier Heimspiele fielen mindestens drei Treffer.

Heidenheim in der Krise: Auswärtsbilanz drückt, Abwehr bleibt Sorgenkind

Der 1. FC Heidenheim reist nach dem bitteren 1:2 im Kellerduell bei Mainz mit schwerem Gepäck an: Seit 18 Partien haben die Schwaben kein Zu-Null-Spiel mehr vorzuweisen, in den letzten acht Begegnungen fielen jeweils mindestens drei Tore. In der Fremde sieht es düster aus – nur ein Sieg in den vergangenen fünf Auswärtsspielen, dazu in 75 Prozent der Partien mehr Gegentreffer nach der Pause.

Besonders problematisch: In jedem der letzten acht Auswärtsauftritte geriet das Team um Trainer Frank Schmidt früh in Rückstand. Der Coach forderte daher „Leidenschaft und fehlerfreies Verteidigen“, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Duell der Serien: Torreiche Spiele und Elfmeter-Gefahr

Die statistischen Vorzeichen deuten auf ein offensiv geprägtes Duell hin: Sowohl bei Wolfsburgs letzten vier Partien als auch bei Heidenheims jüngsten fünf Auswärtsauftritten fielen mindestens drei Treffer. Zudem trafen in jedem der vergangenen acht Wolfsburger Spiele beide Mannschaften, während bei den Gästen in neun Begegnungen in Folge schon vor der Pause ein Tor fiel.

Schiedsrichter könnten im Wolfsburger Stadion ebenfalls gefordert sein – in 44 Prozent der VfL-Ligaspiele wurde bislang auf den Punkt gezeigt. Angesichts dieser Daten darf sich das Publikum in der Volkswagen Arena auf eine Partie einstellen, in der gerade Standardsituationen und der Start in die zweite Halbzeit besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.