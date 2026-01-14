Bundesliga heute: Wolfsburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.01.2026 • 15:30 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, empfängt der VfL Wolfsburg den FC St. Pauli um 18:30 Uhr in der Volkswagen Arena. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Frank Willenborg. Für Wolfsburg ist es das erste Heimspiel nach der 1:8-Klatsche gegen den FC Bayern am vergangenen Sonntag, während St. Pauli zuletzt vom Wintersturm „Elli“ ausgebremst wurde: Das Heimspiel gegen RB Leipzig wurde auf den 27. Januar verlegt.

Das Debakel gegen München hallt in Wolfsburg noch nach. VfL-Trainer Daniel Bauer entschuldigte sich öffentlich für die schwache zweite Hälfte, Kapitän Maximilian Arnold sprach von einer „peinlichen“ Vorstellung und ärgerte sich besonders über das umstrittene 5:1. Sportlich gab es zuletzt weitere Warnsignale: In den vergangenen vier Heimspielen der Wölfe fielen jeweils mindestens drei Treffer, in den letzten 15 Heimauftritten kassierte der VfL immer mindestens ein Gegentor. Hoffnung macht die Offensive: Dženan Pejčinović traf in den vergangenen zwei Pflichtspielen, zudem steuerte Mohamed Amoura in 31 Prozent der Wolfsburger Bundesliga-Partien ein Tor bei.

FC St. Pauli: Blessins Team sucht Stabilität nach Spielausfall

Der Sturm-bedingte Spielausfall am Wochenende ließ St. Pauli ungewollt pausieren – Gelegenheit, sich nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Bundesligapartien neu zu sortieren. Unter Alexander Blessin präsentieren sich die Hamburger auswärts wechselhaft: 75 Prozent ihrer Auswärtsspiele endeten mit einer geraden Gesamtzahl an Toren. Offensiv beginnen die Kiezkicker oft schwungvoll – in 80 Prozent ihrer Ligapartien fiel mindestens ein Treffer in der ersten Hälfte. Die intensive Belastungssteuerung bleibt ein Thema, da Ende Januar bereits das Nachholspiel gegen Leipzig wartet.

Bilanz, Tortrends und Elfmeter-Statistik vor Wolfsburg gegen St. Pauli

Die jüngsten direkten Duelle sprechen klar für spannende Spielverläufe: Fünf der vergangenen sechs Aufeinandertreffen endeten remis, insgesamt blieb Wolfsburg achtmal in Serie ohne Sieg gegen St. Pauli. In allen fünf letzten Partien in der Volkswagen Arena trafen beide Mannschaften, und bei Wolfsburger Heimspielen zwischen beiden Klubs gab es vier Unentschieden in Folge. Auch diesmal deutet vieles auf Tore hin – die Wölfe erzielten in jedem ihrer letzten acht Spiele mindestens einen Treffer, St. Pauli erlebte in 80 Prozent der Saisonspiele einen Torerfolg vor der Pause. Hinzu kommt: In 44 Prozent der Wolfsburger Ligapartien wurde bislang ein Elfmeter verhängt – ein Detail, das Referee Frank Willenborg am Mittwochabend besonders beschäftigen könnte.

