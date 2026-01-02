Bundesliga: HSV-Hammer um Stefan Kuntz!

SPORT1 02.01.2026 • 09:25 Uhr Der Hamburger SV und Stefan Kuntz geben eine völlig überraschende Trennung bekannt.

Stefan Kuntz und der Hamburger SV gehen überraschend getrennte Wege: Der Vorstand des Bundesligisten hat aus „persönlichen familiären Gründen“ um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeiten gebeten. Das teilte der Klub in einem offiziellen Statement mit.

An den Weihnachtsfeiertagen sei Kuntz mit dem Wunsch für eine Vertragsauflösung an den Klub herangetreten, heißt es weiter.

„Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall”, erklärte Kuntz: „Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste.“

Kuntz plötzlich weg - HSV sieht sich gut aufgestellt

Später meldete sich Kuntz auch noch kurz in einem weiteren, emotionalen Statement via Instagram zu Wort. Dabei richtete er dankbare Worte an die Fans. Der HSV werde „immer ein Teil“ von ihm blieben, schrieb er unter anderem.

„Es war mir eine große Ehre, Teil dieses besonderen Vereins zu sein. Die Zeit beim HSV war intensiv, emotional und geprägt von echten Werten. Gemeinsam haben wir den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und auch das erste halbe Jahr dort gemeinsam erlebt – ein Erfolg, der für mich immer mit diesem besonderen Klub und seinen Menschen verbunden bleibt.“

Die Hanseaten hätten ihn „tief beeindruckt – weil sie vieles widerspiegeln, wofür auch ich stehe".

Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß wiederum bedankte sich bei Kuntz: „Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Zum überraschenden Abschied des 63-Jährigen sagte er außerdem: „Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben.“

Der Fokus liege nun auf der weiteren Bundesliga-Saison und der aktuellen Transferperiode. Der HSV startet am 2. Januar in die Vorbereitung auf den Rest der Spielzeit.