Bundesliga: Kwasniok streicht Stürmer offenbar aus Kader!

SPORT1 09.01.2026 • 14:37 Uhr Beim 1. FC Köln brodelt es offenbar vor dem Bundesliga-Restart: Trainer Kwasniok wirft einen Angreifer aus dem Spieltagskader.

Lukas Kwasniok hat den Stürmer Luca Waldschmidt beim 1. FC Köln offenbar aus dem Kader gestrichen. Das berichten Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend.

Demnach sollen der Trainer und der ehemalige deutsche Nationalspieler grundlegend anderer Auffassung sein, wenn es um Waldschmidts Rolle im Team geht.

Der 29-Jährige sieht sich offenbar als Stammspieler, Kwasniok soll jedoch mit den gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein.

Waldschmidt ohne Spiel über volle Distanz

Waldschmidt hatte seine fehlenden Einsatzminuten zuletzt in einem Interview öffentlich moniert, was bei dem Ausschluss aus dem Kader für die Partie beim 1. FC Heidenheim aber keine Rolle gespielt haben soll.

Der unzufriedene Angreifer kommt in der laufenden Saison auf zwölf Einsätze, in denen er drei Tore und zwei Assists beisteuerte. Über die volle Distanz stand er dabei nie auf dem Platz.