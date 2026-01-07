Newsticker
Bundesliga: Leichte BVB-Sorgen um Kobel

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Torhüter Gregor Kobel hat das Trainingslager im spanischen Marbella vorzeitig verlassen.
Immer wieder gibt es Transfergerüchte rund um BVB-Keeper Gregor Kobel. Im Rahmen einer Medienrunde beim Trainingslager in Marbella äußert sich der 28-Jährige dazu.
Manfred Sedlbauer
Leichte Sorgen um Gregor Kobel: Der Schweizer Torhüter hat sich vorzeitig aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella verabschiedet. Grund dafür ist eine Erkältung. Zuerst hatten Bild und die Ruhr Nachrichten darüber berichtet.

Kobel hatte schon in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert. In einer Medienrunde am Sonntag gab der Klub auf SPORT1-Nachfrage zunächst Entwarnung und sprach lediglich von Belastungssteuerung.

Um das Torwart-Team im Süden Spaniens zu verstärken, ließen die Schwarz-Gelben inzwischen U23-Keeper Silas Ostrzinski nachreisen. Dieser trainierte am Mittwochvormittag erstmals mit dem Rest der Mannschaft.

BVB: Fällt Kobel zum Rückrundenstart aus?

Dennoch zeigt sich Borussia Dortmund zuversichtlich, dass Kobel zum Rückrundenstart wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Am Freitag gastieren die Schwarz-Gelben bei Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER).

Sollte Kobel entgegen der aktuellen Erwartungen doch ausfallen, würde Ersatzkeeper Alexander Meyer einspringen.

