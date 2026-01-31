Bundesliga: Mainz-Profi unter Tränen abtransportiert

Tränen bei Benedict Hollerbach vom 1. FSV Mainz 05! Der Stürmer hat sich ohne Fremdeinwirkung während des Auswärtsspiels bei RB Leipzig (Hier geht‘s zum LIVETICKER) mutmaßlich schwerer verletzt.
Sorgen um Mainz-Profi
Benedict Hollerbach verletzt sich beim Auswärtsspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig ohne Fremdeinwirkung mutmaßlich schwer.
Benedict Hollerbach wurde auf einer Trage unter Tränen vom Spielfeld getragen
© IMAGO/Jan Huebner
In der elften Minute nahm Hollerbach ganz normal einen Ball an und ging daraufhin sofort zu Boden. Er konnte nicht mehr mit seinem rechten Fuß auftreten und hielt sich den Unterschenkel.
Mainz-Profi wird Trost gespendet
Seine Teamkollegen und Gegenspieler spendeten ihm Trost, streichelten ihm über den Rücken. Im Leipziger Stadion wurde es still, als sich die Mannschaftsärzte sowie herbeieilende Sanitäter um den 24-Jährigen kümmerten.
Nach einiger Zeit wurde Hollerbach dann unter Tränen vom Platz getragen, das Publikum applaudierte lautstark. Silas kam für ihn ins Spiel. Nach rund fünf Minuten ging die Partie dann wieder weiter.