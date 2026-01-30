Bundesliga-Profi aus dem Kader gestrichen - Trainer erklärt sich

Wirbel um Mohamed Amoura! Der Stürmer vom VfL Wolfsburg stand am Freitagabend beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln (Jetzt im LIVETICKER) aus „disziplinarischen Gründen“ nicht im Kader, wie der Verein im Vorfeld bekanntgab.
Bundesliga-Profi aus Kader gestrichen
Mohamed Amoura fehlt im Kader des VfL Wolfsburg. Der Trainer erklärt die Hintergründe.
Cheftrainer Daniel Bauer erklärte bei Sky: „Wir haben es ja schon öffentlich gemacht. Das Team, das ‚Wir‘ steht über allem. Da hat sich Mohamed diese Woche nicht hundertprozentig dran gehalten. Deswegen gilt es da konsequent zu sein. Deswegen ist er heute nicht dabei.“
Reporter Yannick Erkenbrecher hakte nach, was denn genau vorgefallen sei? „Das werden wir intern regeln. Wir haben es intern auch schon besprochen. Am Montag wird er im Training wieder Vollgas geben und sich wieder anbieten“, sagte der Wolfsburg-Coach.
Köln - Wolfsburg, die offiziellen Aufstellungen:
Köln: Schwäbe – Castro-Montes, Sebulonsen, Cenk, Lund – Krauß, Martel – Maina, Kamiński – Ache, Bülter
Wolfsburg: Grabara – Fischer, Vavro, Jenz, Gerhardt – Arnold, Vini Souza – Eriksen, Majer, Wimmer – Pejcinovic