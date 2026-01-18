Bundesliga-Profi verletzt sich auf der Treppe

Maximilian Huber 18.01.2026 • 19:22 Uhr Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit im Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg müssen die Gastgeber verletzungsbedingt wechseln. Augsburgs Kristijan Jakic tritt unglücklich auf einer Treppe auf.

Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte im Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg (JETZT im Liveticker) ist es zu einer verletzungsbedingten Auswechslung gekommen - die durchaus kurios zustande gekommen ist.

Erwischt hatte es Augsburgs Kristijan Jakic, der die Partie am Sonntagabend nicht mehr fortsetzen konnte. Für den Kroaten brachte FCA-Cheftrainer Manuel Baum Elvis Rexhbecaj ins Spiel. Warum Jakic ausgewechselt werden musste? Die TV-Kameras in der WWK-Arena brachten Licht ins Dunkle.

Jakic vertritt sich auf der Treppe

Wie die Fernseh-Bilder in der Halbzeitpause zeigten, hatte sich der Kroate beim Gang aus dem Kabinen in Richtung des Spielfeldes auf einer Treppe vertreten und musste anschließend minutenlang behandelt werden. Jakic hatte sich auf der Treppe noch direkt an sein linkes Bein gefasst und signalisiert, dass er nicht weitermachen könne.

„Man erlebt immer wieder etwas Neues. Man denkt, man hat schon alles gesehen“, beschrieb DAZN-Kommentator Marco Hagemann die Szene.