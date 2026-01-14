Pyro legt VAR lahm! FC-Bayern-Spiel länger unterbrochen

Niklas Senger 14.01.2026 • 21:10 Uhr Die Partie des FC Bayern München beim 1. FC Köln verzögert sich am Mittwochabend um einige Minuten. Eine Pyroshow schränkt die Sicht und die Funktion des VAR ein.

Eine dichte Rauchwand hat kurz nach Beginn der Bundesliga-Partie des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München (im LIVETICKER) für eine längere Spielunterbrechung gesorgt.

Der Grund: Eine Choreografie samt Pyroshow im Kölner Fanblock sorgte für enorme Sichteinschränkungen im RheinEnergieStadion. Schiedsrichter Patrick Ittrich und die Spieler auf dem Feld wurden vom Rauch auf dem Platz beeinträchtigt, einige zogen sich das Trikot vor den Mund.

Dazu kam: Einige Kameras lieferten keine klaren Bilder mehr und schränkten somit auch den VAR ein.

Bundesliga: Fast 10 Minuten Unterbrechung

Aus diesem Grund zog sich die Spielfortsetzung auch weiter in die Länge, nachdem sich die Sicht auf Höhe des Spielfelds allmählich verbessert hatte. „Jetzt hängt die Suppe hier unterm Dach“, stellte auch Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss fest.

Lange mussten sich die Spieler entsprechend gedulden und versuchten bei rund acht Grad Außentemperatur nicht auszukühlen. Erst nach einer offiziellen Verzögerung von neun Minuten und 45 Sekunden rollte der Ball wieder über den Platz.