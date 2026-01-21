Newsticker
Skiunfall von Matthäus hat Konsequenzen

Matthäus stürzt beim Skifahren

Lothar Matthäus stürzt im Skiurlaub und verletzt sich. Die Legende muss schnell operiert werden.
Vincent Wuttke
Schock für Lothar Matthäus: Der deutsche Rekordnationalspieler hat sich im Skiurlaub schwer an der Schulter verletzt und muss nun operiert werden. Seinen geplanten Einsatz als Experte für RTL am Donnerstagabend in der Europa League beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart bei der AS Rom musste er absagen.

Kurz vor dem Ende des Skiurlaubs in Oberlech am Arlberg (Österreich) kam der 64-Jährige zu Sturz. „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert", sagte er der Bild-Zeitung.

Die Szene hat durchaus drastische Folgen für Matthäus. Denn er muss schnell operiert werden. Bayern Münchens ehemaliger Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt stellte in München bei einem MRT fest, dass ein doppelter Bänderriss (leichte Schultereckgelenksprengung) in der Schulter das Ergebnis des Sturzes ist. Ein Spezialist soll nun den Eingriff vornehmen.

Matthäus denkt schon an Comeback

„Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten.“

Die Fußball-Fans in Deutschland müssen also erstmal auf den Experten verzichten. Laut Bild ist eine schnelle Rückkehr durchaus möglich. Ein Einsatz beim Topspiel am Samstagabend zwischen Union Berlin und dem BVB ist nicht ausgeschlossen.

