Bundesliga: Trauer um deutsche Schiedsrichter-Legende

SPORT1 27.01.2026 • 13:48 Uhr Der frühere Spitzen-Schiedsrichter Eugen Strigel, bekannt auch als TV-Experte im ZDF, ist tot. Er litt an der unheilbaren Krankheit ALS.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen früheren Spitzen-Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel. Der gebürtige Schwabe und spätere Wahl-Pfälzer ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Strigel, der vor 16 Jahren einen Herzstillstand erlitten hatte, litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

„Wir sind tieftraurig und bestürzt von Eugens Tod. Noch bis vor einigen Monaten war er jede Woche unterstützend im Video-Assist-Center in Köln im Einsatz, zuletzt begleitete er mich bei manchen Beobachtungen im Stadion“, sagte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher: „Er wird uns nicht nur als stets kompetenter Ansprechpartner oder Motivator fehlen, sondern in erster Linie auch als Mensch und Freund. Die gesamte Schiri-Familie wird Eugen vermissen.“

Strigel war auch als ZDF-Experte bekannt

Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens - als Bundesliga-Referee, TV-Experte, Mitglied im Schiedsrichterausschuss oder als internationaler Beobachter.

Seit 1968 war Strigel Schiedsrichter, zwischen 1987 und 1995 pfiff er 70 Bundesligapartien. Seine aktive Karriere krönte und beendete er mit der Leitung des DFB-Pokalendspiels 1995 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg.

Danach kümmerte sich Strigel 15 Jahre lang als DFB-Lehrwart um die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter. Auch nach 2010 blieb Eugen Strigel Mitglied der Schiedsrichter-Kommission, bis 2020 zuständig für das Beobachtungswesen.

Bekannt war Strigel auch als Fernsehgesicht: Für das ZDF bewertete Strigel früher die Leistungen seiner Kollegen, er war in dem Job Vorgänger des langjährigen Schiri-Experten Urs Meier. Es ist die Rolle, die heute Thorsten Kinhöfer ausfüllt, der Nachfolger von Manuel Gräfe.

-----