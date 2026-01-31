Dieser Hoeneß-Satz prägte Jansen

Maximilian Huber 31.01.2026 • 10:26 Uhr Marcell Jansen blickt vor dem Nord-Süd-Klassiker zwischen dem HSV und dem FC Bayern auf seine Zeit in München zurück. Der 40-Jährige verrät, wie ihm Uli Hoeneß seinen schönsten Moment in seiner Bayern-Zeit bescherte.

Jansen spielte in der Saison 2007/08 für den FC Bayern und gewann mit dem Klub das Double. Zu seiner Zeit an der Säbener Straße erklärte er in einem Interview auf der Vereinsseite des FCB: „Meine schönste Erinnerung ist, als mich Uli Hoeneß bei der Meisterfeier in unserer Allianz Arena in den Arm genommen und gesagt hat: ,Marcell, erstes Jahr bei Bayern, gleich Stammspieler. Respekt, kannst stolz auf dich sein.‘ Das ist hängen geblieben.“

Jansen nur ein Jahr beim FC Bayern

Die Zeit des heute 40-Jährigen endete jedoch schon nach nur einer Saison beim deutschen Rekordmeister: Jansen wechselte im Sommer 2008 für eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro zum Hamburger SV.

Für die Rothosen absolvierte der ehemalige deutsche Nationalspieler 187 Pflichtspiele und beendete im Sommer 2015 seine aktive Profikarriere. Von 2019 bis 2025 war Jansen Präsident des Hamburger SV, sein Nachfolger ist seit vergangenem Juni Ex-Ultra Henrik Köncke.