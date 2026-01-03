BVB: Can wird bei Zukunftsfrage deutlich

Moritz Pleßmann 03.01.2026 • 18:47 Uhr Emre Can spielt seit fast sechs Jahren beim BVB. Bei der Frage nach seiner Zukunft wird der Kapitän deutlich.

Kapitän Emre Can hat sich im Trainingslager in Marbella deutlich zu seiner Zukunft bei Borussia Dortmund geäußert - und einen Verbleib angekündigt.

„Ich glaube, Stand heute, dass ich auch nächstes Jahr hier beim BVB Fußball spielen werde“, sagte der Verteidiger im Sky-Interview. „Ich glaube, wir haben sehr viel Vertrauen zueinander. Der Verein hat extrem viel Vertrauen in mich, und ich habe extrem viel Vertrauen in den Verein. Ich bin sehr glücklich hier“, begründete er.

Der Vertrag von Can, der seit 2020 für den BVB aufläuft und im Sommer 2023 die Binde übernahm, läuft im Juni aus. Gespräche zwischen ihm und der Vereinsführung soll es bereits gegeben haben, eine Einigung steht allerdings noch aus.

BVB: Can spricht über lange Verletzungspause

Zuletzt stand der 31-Jährige wieder vermehrt auf dem Platz, nachdem ihn Adduktorenprobleme über mehrere Monate ausbremsten und er lange zusehen musste. „In der Reha hatte ich immer wieder Rückschläge. Das war nicht einfach für den Kopf. Ich bin immer positiv geblieben. Die Menschen um mich herum, meine Familie, meine Frau, haben mir Kraft gegeben“, erklärte er.

Auch zur Zukunft seiner Teamkollegen äußerte er sich. Konkret ging es dabei um Nico Schlotterbeck (Vertrag bis 2027), Karim Adeyemi (2027) und Julian Brandt (2026). Alle drei sind wichtige Bestandteile des BVB, ihre Zukunft ist aber ebenfalls offen.

„Ich würde mir sehr wünschen, dass alle drei bleiben“, so Can bei Sky: „Ich glaube, der BVB braucht Topspieler, und das sind die drei. Aber ich weiß nicht, was passieren wird. Wir hoffen, dass sie bleiben, aber die Entscheidung liegt allein bei ihnen.“

BVB: Wichtige Spiele im Januar

Sportlich geht es für den BVB nach dem Trainingslager am 9. Januar weiter. Dann trifft die Borussia zum Auftakt des 16. Bundesliga-Spieltags auf Eintracht Frankfurt. In der Tabelle ist der BVB aktuell Zweiter.