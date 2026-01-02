BVB-Trainer verlässt das Kovac-Team

Manfred Sedlbauer 02.01.2026 • 20:48 Uhr Borussia Dortmund trennt sich von Standardtrainer Alex Clapham. Der 36-Jährige kam dem Verein bei der Bekanntgabe zuvor. Eine Folge der Standardschwäche?

Standard-Spezialist Alex Clapham beendet sein Engagement bei Borussia Dortmund und verlässt die Schwarz-Gelben mit sofortiger Wirkung – das bestätigte der 36-jährige Brite selbst in einem Abschieds-Statement auf LinkedIn und kommt dem Verein damit zuvor.

„Mit dem Ende des Jahres 2025 endet auch meine Zeit bei Borussia Dortmund“, schreibt Clapham und blickt dankbar zurück. Die letzten 18 Monate bezeichnete er als „unglaublich“ – und bedankte sich bei Kollegen, Spielern und Fans gleichermaßen für die gemeinsame Zeit.

Trennung von BVB-Trainer eine Folge der Standardschwäche?

Clapham kam im Sommer 2024 nach Dortmund, arbeitete zuerst unter Nuri Sahin, später unter Niko Kovac, und galt als Spezialist für Standardsituationen.

Vor allem nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) entflammte in Dortmund erneut eine Diskussion um die Standardschwäche. Elf zu null Ecken lautete die Statistik für den BVB, richtig gefährlich wurde es nicht.

Wie schon in den Spielen zuvor waren die Dortmunder bei Standards nicht zwingend genug. Ist die Trennung von Standardtrainer Alex Clapham die Folge dieses Problems? Wohl eher nicht. Schon seit Längerem ist klar, dass der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert werden soll. Mit dieser Entscheidung ermöglicht es der Klub Clapham nun auch, vorzeitig etwas Neues zu finden.

Das sagt Kovac zur Trennung

Böses Blut gibt es nicht zwischen den zwei Seiten. „Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass wir andere Wege gehen. Ich bin sehr dankbar für das, was er geleistet hat, seitdem ich da bin“, sagte Kovac in einer Medienrunde im Wintertrainingslager in Marbella, an der auch SPORT1 teilnahm, und meinte: „Jetzt sind andere gefragt.“