BVB: Weiter Ungewissheit bei Kobel

SPORT1 08.01.2026 • 20:23 Uhr Der Einsatz von Gregor Kobel in Frankfurt ist weiter ungewiss. BVB-Coach Niko Kovac klärt über den neuen Stand auf.

BVB-Trainer Niko Kovac hat einen Einsatz von Keeper Gregor Kobel beim Bundesliga-Spiel in Frankfurt (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) weiter offengelassen.

„Er war ein wenig verkühlt und ist auch noch zu Rückenproblemen gekommen. Deswegen hat er nicht alles machen können. Wir werden morgen schauen, wie es aussieht. Wir werden alles versuchen, dass er morgen die 90 Minuten bei uns im Tor stehen kann“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Sollte ein Einsatz von Kobel nicht möglich sein, „haben wir genug Qualitäten auf der Bank, um Gregor gleichwertig zu ersetzen“, ergänzte der 54-Jährige.

Kobel hatte sich am Mittwoch wegen einer Erkältung vorzeitig aus dem Trainingslager im spanischen Marbella verabschiedet. Der Schweizer hatte sich die Tage zuvor individuell trainiert.