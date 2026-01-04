BVB zu Umzug gezwungen

Manfred Sedlbauer 04.01.2026 • 13:07 Uhr Der BVB bereitet sich im Trainingslager im spanischen Marbella auf den Jahresauftakt gegen Eintracht Frankfurt vor. Der anhaltende Dauerregen zwingt die Dortmunder zu einem Umzug.

Strahlender Sonnenschein und perfekte Trainingsbedingungen. Das waren die Aussichten, wieso der BVB und allen voran Trainer Niko Kovac unbedingt ins Trainingslager nach Marbella reisen wollten.

Doch die Realität in Andalusien sieht etwas anders aus. Seit Samstagnachmittag herrscht in der Küstenregion Dauerregen. Straßen sind überschwemmt, Plätze schlecht bespielbar.

Auch deshalb greifen die Dortmunder nun zu einer besonderen Maßnahme.

Dauerregen im Trainingslager - BVB zieht um

Die Einheit am Sonntag wurde auf eine andere Trainingsanlage verlegt. Der Rasen auf der eigentlichen Anlage, dem Banus Football Center, ist in einem deutlich schlechteren Zustand als im Marbella Football Center.

Bereits in den vergangenen Jahren hielten die Dortmunder auf der größeren und moderneren Anlage ihre Testspiele ab. Knapp 30 Autominuten vom Teamhotel entfernt müssen sich die Schwarz-Gelben die Anlage teilen.

Neben dem BVB trainiert dort Bodo/Glimt, letzter Champions-League-Gegner der Dortmunder, und der FC Basel mit dem Ex-Dortmunder Marwin Hitz.

Dauerregen auch am trainingsfreien Tag vorhergesagt

Der Dauerregen soll bis Montag, an dem die Mannschaft trainingsfrei hat, anhalten. Erst ab Dienstag sagt der Wetterbericht deutlich besseres und sonnigeres Wetter voraus.