St. Pauli bedient sich bei Bayern-Gegner

SID 24.01.2026 • 11:34 Uhr Der Norweger Mathias Rasmussen wechselt zum FC St. Pauli - und feiert ein Wiedersehen mit Alexander Blessin.

Champions-League-Erfahrung für den Kampf gegen den Abstieg: Der FC St. Pauli hat den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen verpflichtet.

Wie der Klub einen Tag nach dem 0:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV bekannt gab, wechselt der 28-Jährige vom belgischen Meister Union Saint-Gilloise ans Millerntor. Noch am Mittwoch zählte Rasmussen beim Champions-League-Spiel beim FC Bayern (0:2) zum Kader der Belgier.

Zur Ablösesumme und Vertragslaufzeit machte St. Pauli keine Angaben.

Für St. Paulis Trainer Blessin ist Rasmussen kein Unbekannter

Für Rasmussen, der in dieser Saison unter anderem in fünf Champions-League-Spielen für Saint-Gilloise auf dem Platz stand, kommt es damit zu einem Wiedersehen mit Alexander Blessin. In der Saison 23/24 hatte der heutige Trainer von St. Pauli beim belgischen Klub an der Seitenlinie gestanden und mit dem Norweger zusammengearbeitet.

„Wir konnten mit Mathias einen sehr klar strukturierten Mittelfeldspieler von einem Wechsel zum FC St. Pauli überzeugen. Besonders wichtig ist, dass er im Zentrum auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit zusätzliche Optionen im Mittelfeld eröffnet“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Zudem bringt er fußballerische Reife und internationale Erfahrung mit.“