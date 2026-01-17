Chancenwucher! HSV lässt Punkte liegen

SID 17.01.2026 • 17:30 Uhr Die Hamburger sind in dem Traditionsduell zu Hause deutlich überlegen - treffen das Tor aber nicht.

Viele Chancen, aber kein Treffer: Der Hamburger SV trotz einer starken Vorstellung einen weiteren Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt verschenkt. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinaus - weil der Aufsteiger zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt liegenließ.

Die Hamburger wirkten nach dem abgesagten Spiel gegen Bayer Leverkusen unter der Woche frisch und bissig, angetrieben von den eigenen Anhängern entwickelten Fabio Vieira und Co. immer wieder viel Druck. Doch vor dem Tor blieben sie dann oft glücklos.

HSV lässt zahlreiche Chancen liegen

Nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie liegen die Hamburger nun auf Platz 14 in der Tabelle (17 Punkte). Am Freitag kommt es zum Stadtderby gegen St. Pauli. Gladbach betrieb nach dem üblen 1:5 zuletzt bei der TSG Hoffenheim mit dem Punktgewinn immerhin ein bisschen Wiedergutmachung, die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski ist Elfter (20 Punkte).

„Es ist unser Anspruch, die Heimauftritte weiter zu bestätigen“, hatte Polzin vor dem Spiel gesagt, und sein Team begann auch durchaus schwungvoll. Jean-Luc Dompé hatte gleich zu Beginn die Chance zur Führung, traf aus kurzer Distanz aber nur das Außennetz (4.). Zudem vergab Nicolas Capaldo eine Riesenchance (19.), Nicolai Remberg scheiterte aus der Distanz (25.).

Der HSV war mit Winterzugang Damion Downs bei dessen Heimdebüt über weite Strecken das deutlich aktivere, wachere Team - die Gäste wirkten lange seltsam gehemmt. Und die Fohlen hatten sehr viel Glück, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Auch danach blieb der HSV das spielbestimmende Team, schaffte es aber erst einmal nicht mehr, wirklich zwingend vor das Tor zu kommen. Der Gladbacher Offensive um Topstürmer Haris Tabakovic fiel aber auch nichts ein und lauerte - wenn überhaupt - auf Konter.