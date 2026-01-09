Das sagt Krösche zu Lennart Karls Bruder

Christopher Mallmann 09.01.2026 • 20:25 Uhr Lennart Karls Bruder Vincent soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche reagiert.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat die Wechselgerüchte um Lennart Karls Bruder Vincent - aktuell Teil der Jugendabteilung der Frankfurter - kommentiert.

„Er ist ein sehr junger Spieler. Sehr talentiert, gar keine Frage, aber in dem Alter ist es ganz gut, in deinem Umfeld zu bleiben“, sagte Krösche vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bei Sky.

Nach Bild-Informationen bemüht sich der FC Bayern um eine Verpflichtung des zwölf Jahre alten Vincent Karl, der im Mittelfeld zu Hause ist.

Der nächste Lennart Karl?

Dessen Bruder trumpft aktuell beim deutschen Rekordmeister auf. Zwischen 2017 und 2022 spielte der 17-Jährige auch in der Frankfurter Jugend, ehe es ihn über Aschaffenburg zu den Bayern zog.

Ob Vincent der nächste Lennart Karl sei? „Alles offen“, sagte Krösche.

Der frühere Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic teilt diese Meinung.