Demirovic-Comeback nach drei Monaten: Stuttgart schlägt Luzern

Der VfB Stuttgart gewinnt ein Testspiel gegen den FC Luzern. Dabei gibt Stürmer Ermedin Demirovic sein Comeback.

Bundesligist VfB Stuttgart ist mit einem knappen Testspielsieg und erfreulichen Personalneuigkeiten ins Fußball-Jahr 2026 gestartet. Beim 3:2 (2:0) über den schweizerischen FC Luzern gab Stürmer Ermedin Demirovic nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback und meldete sich somit bereit für den Bundesliga-Restart am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen.

Stuttgart: Demirovic zur Halbzeit eingewechselt

Die Tore für die lange dominanten Gastgeber erzielten im Stuttgarter Robert-Schlienz-Stadion Nikolas Nartey (19.), Justin Diehl (22.) und Chris Führich (68.). Lars Villiger (84.) und Andrej Vasovic (86.) verkürzten kurz vor Schluss für die Schweizer.

Demirovic wurde beim DFB-Pokalsieger zur Halbzeit eingewechselt. Beim Vorbereitungsstart am Samstag hatte der Bosnier sein erstes komplettes Mannschaftstraining absolviert, nachdem Anfang Oktober ein beginnender Ermüdungsbruch im Fußwurzelknochen diagnostiziert worden war.