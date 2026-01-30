DFB: Hohe Geldstrafe für Union Berlin

SID 30.01.2026 • 14:36 Uhr Das Sportgericht des DFB hat Union Berlin wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 234.500 Euro belegt. Das Urteil bezieht sich auf Vergehen in mehreren Spielen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von insgesamt 234.500 Euro belegt worden. Das verkündete der DFB am Freitag. Das Urteil erging im Einzelrichterverfahren nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss und umfasst vier Vorfälle.

Bis zu 76.700 Euro der Summe darf der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2026 nachzuweisen ist. Union Berlin hat den Urteilen zugestimmt.