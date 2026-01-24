Für Eintracht Frankfurt kommt's noch dicker

SPORT1 24.01.2026 • 17:30 Uhr Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Schmitt verliert die SGE gegen die TSG Hoffenheim. Gekrönt wird das von einem kuriosen Eigentor.

Zur Krönung gab es dann auch noch ein Slapstick-Eigentor. Der Sturzflug von Eintracht Frankfurt hält an, die Gegentorflut ebenfalls.

Durch die zweite Niederlage im zweiten Spiel unter Interimstrainer Dennis Schmitt droht die Eintracht in der Bundesliga, den Anschluss an die internationalen Ränge zu verlieren.

Kurioses Eigentor von Eintracht Frankfurt

Die SGE unterlag der TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 (1:0). Nach der Entlassung von Cheftrainer Dino Toppmöller vor einer Woche warten die Hessen nun inzwischen seit fünf Bundesligapartien auf einen Sieg.

Max Moerstedt (52.) und Ozan Kabak (60.) sorgten mit ihren Kopfballtreffern für den dritten Dreier der TSG im dritten Bundesligaspiel 2026, hinzu kam ein Eigentor von Aurele Amenda (65.). Der Verteidiger fälschte eine Flanke von Vladimir Coufal kurios ins eigene Tor ab. „Ärgerlich, ich will den Ball verteidigen. Aber das passiert. Was kann ich sonst sagen?“, meinte Amenda im Anschluss bei Sky.

Nach Führung gegen Hoffenheim wieder drei Gegentore für Eintracht

Frankfurt reichte der Führungstreffer durch Winter-Neuzugang Arnaud Kalimuendo (18.) nicht. Die Kraichgauer festigten durch ihren elften Saisonerfolg Champions-League-Rang drei und distanzierten die Eintracht gleichzeitig auf neun Punkte.

In den vier bisherigen Pflichtspielen im neuen Jahr hatte Frankfurt jeweils drei Gegentreffer kassiert, Sportvorstand Markus Krösche nahm das Team drei Tage nach dem Ausscheiden aus der Champions League in die Pflicht.

„Ich glaube, dass wir als Mannschaft besser verteidigen müssen“, sagte er vor Anpfiff bei DAZN, „es nagt am Selbstvertrauen, wenn man regelmäßig so viele Gegentore kassiert.“

Hoffenheim unbeeindruckt von Frankfurter Führung

Dementsprechend war Frankfurt zu Beginn der Partie auf defensive Stabilität bedacht, Hoffenheim versuchte es mit hohem Pressing. Es entwickelte sich vor 58.500 Zuschauern zunächst eine ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Höhepunkte - bis Can Uzun den Ball in den Lauf von Kalimuendo hob, der aus halblinker Position TSG-Keeper Oliver Baumann überwand.

Die Gäste waren von dem Rückstand unbeeindruckt: Kabak köpfte nach einer Ecke an den Pfosten (21.), Andrej Kramaric zirkelte einen Freistoß knapp links am Tor vorbei (29.).

Obwohl sich die Eintracht in der Abwehr verbessert zeigte, musste auch Torhüter Kaua Santos eingreifen, als er erst einen Schuss von Fisnik Asllani sehenswert entschärfte (39.) und dann einen Kopfball von Wouter Burger im zweiten Versuch fing (45.+1). Die Pausenführung der SGE war insgesamt schmeichelhaft.

Santos sieht bei Gegentor nicht gut aus

Nach Wiederanpfiff bemühte sich die SGE um mehr Engagement in der Offensive - dann schlug auf der Gegenseite Burger eine Flanke auf Moerstedt, der zum Ausgleich einköpfte. Torhüter Santos sah dabei nicht gut aus.

Hoffenheim blieb am Drücker - und ging in Führung: Diesmal flankte Burger von rechts, Kabak drückte den Ball per Kopf über die Linie.

Und es sollte noch schlimmer kommen für Frankfurt: Nur fünf Minuten nach dem Rückstand fälschte Amenda Coufals Hereingabe ins eigene Netz ab. Die Adlerträger bemühten sich in einer still gewordenen Arena nun um Schadensbegrenzung, Hoffenheim lauerte auf Konter.

