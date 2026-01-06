Dieser Ex-Bayern-Profi will in die Politik

Daniel Höhn 06.01.2026 • 14:43 Uhr Der frühere Bayern-Profi Andreas Görlitz wechselt vom Fußball-Feld auf das politische Parkett. Er kandidiert für den Gemeinderat in seinem Heimatort Rott.

Andreas Görlitz kandidiert in seinem Heimatort Rott bei den Wahlen im März für den Gemeinderat.

„Ich habe mich entschieden, für den Gemeinderat zu kandidieren. Nicht, weil ich alles besser weiß. Sondern weil ich mitgestalten möchte“, schrieb der ehemalige Bayern-Profi bei Instagram: „Weil ich als Teil eines Teams Verantwortung übernehmen und gemeinsam Entscheidungen für die Zukunft unseres Ortes treffen will. Als Teil der Dorfgemeinschaft Rott. Für Rott. Ich freue mich auf den Austausch mit euch!“

Görlitz spielte an der Seite von Bayern-Legenden

Beim FC Bayern spielte Görlitz einst mit Oliver Kahn und den späteren Weltmeistern Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger zusammen. 2005, 2006 und 2010 wurde er Deutscher Meister, wobei Görlitz nur 2005 bei den Profis in der Bundesliga zum Einsatz kam. Nun steht der Wechsel in die Politik bevor.

Derzeit arbeitet der 43-Jährige in der Medienbranche, ist Sänger und Gitarrist der Band „Room77“ und darüber hinaus noch Trainer der ersten Mannschaft des TSV Rott.