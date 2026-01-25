Dopa-Experten legen sich im Bundesliga-Abstiegskampf fest

Daniel Höhn 25.01.2026 • 16:29 Uhr Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist auch Thema im SPORT1-Doppelpass. Bei einem Klub haben die Experten kaum noch Hoffnung auf Rettung.

„Der Mannschaft fehlt einfach die Substanz. In den letzten zwei Jahren sind zu viele gute Spieler weggegangen, die nicht ersetzt werden konnten. Frank (Schmidt; Anm. d. Red.) arbeitet wie ein Besessener“, sagte Ex-Trainer Friedhelm Funkel.

Der 72-Jährige ergänzte: „Die Mannschaft will ja auch, man kann der Mannschaft den Willen in keinem Spiel nicht absprechen. Aber es reicht eben nicht. So hart wie das klingt, ich glaube, bei all der Arbeit, die da gemacht wird, wird es am Ende nicht reichen.“

Effenberg: „Da fehlt mir jegliche Fantasie“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg teilt die Meinung von Funkel: „Ich glaube, dass sie in dieser Saison nicht in der Lage sind, sich zu retten auf Platz 16. Da fehlt mir jegliche Fantasie.“

Effenberg fügte hinzu: „Es ist unfassbar schwierig auch für Frank Schmidt jetzt in dieser Situation, die Spieler noch zu erreichen. Sie müssen irgendwann in den Modus gehen: Wir gehen wahrscheinlich eh runter, lass uns einfach nur noch Spaß haben, wir gehen auf den Platz und vielleicht passiert das Wunder.“