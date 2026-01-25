Newsticker
Dopa-Experten legen sich im Bundesliga-Abstiegskampf fest

Abstiegskampf? Experten eindeutig

Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist auch Thema im SPORT1-Doppelpass. Bei einem Klub haben die Experten kaum noch Hoffnung auf Rettung.
Nach der 0:3-Niederlage gegen Leipzig rutscht Heidenheim wieder auf den letzten Tabellenplatz ab. Trainer Frank Schmidt appelliert an die Einstellung seiner Spieler.
Daniel Höhn
Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist auch Thema im SPORT1-Doppelpass. Bei einem Klub haben die Experten kaum noch Hoffnung auf Rettung.

Es geht eng zu im Abstiegskampf der Bundesliga. Nach dem 3:1-Sieg des FSV Mainz gegen den VfL Wolfsburg reichten die Mainzer die Rote Laterne an den 1. FC Heidenheim, der RB Leipzig mit 0:3 unterlag, weiter. Für den FCH haben die Experten im SPORT1 Doppelpass wenig Hoffnung auf Rettung.

„Der Mannschaft fehlt einfach die Substanz. In den letzten zwei Jahren sind zu viele gute Spieler weggegangen, die nicht ersetzt werden konnten. Frank (Schmidt; Anm. d. Red.) arbeitet wie ein Besessener“, sagte Ex-Trainer Friedhelm Funkel.

Der 72-Jährige ergänzte: „Die Mannschaft will ja auch, man kann der Mannschaft den Willen in keinem Spiel nicht absprechen. Aber es reicht eben nicht. So hart wie das klingt, ich glaube, bei all der Arbeit, die da gemacht wird, wird es am Ende nicht reichen.“

Effenberg: „Da fehlt mir jegliche Fantasie“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg teilt die Meinung von Funkel: „Ich glaube, dass sie in dieser Saison nicht in der Lage sind, sich zu retten auf Platz 16. Da fehlt mir jegliche Fantasie.“

Effenberg fügte hinzu: „Es ist unfassbar schwierig auch für Frank Schmidt jetzt in dieser Situation, die Spieler noch zu erreichen. Sie müssen irgendwann in den Modus gehen: Wir gehen wahrscheinlich eh runter, lass uns einfach nur noch Spaß haben, wir gehen auf den Platz und vielleicht passiert das Wunder.“

Heidenheim hat als Tabellenschlusslicht 13 Punkte auf dem Konto. Auf dieselbe Anzahl kommt auch der Vorletzte St. Pauli. Die Hamburger haben allerdings noch ein Spiel gegen RB Leipzig in der Hinterhand. Auf Relegationsplatz 16 rangiert Mainz mit 15 Zählern.

