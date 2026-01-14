Ebnoutalib fällt mehrere Wochen aus

SID 14.01.2026 • 17:52 Uhr Der Stürmer von Eintracht Frankfurt hat aber nicht den befürchteten Kreuzbandriss erlitten.

Leichtes Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Der erst in der Winterpause vom Fußball-Zweitligisten SV Elversberg verpflichtete Angreifer Younes Ebnoutalib hat sich nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, zog sich der 22-Jährige bei der 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart zum Hinrunden-Abschluss am Dienstag eine Innenbandverletzung im Knie zu. Diese Diagnose ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, Ebnoutalib fällt laut Vereinsangaben „in den kommenden Wochen aus“. Die Verletzung werde konservativ behandelt.

Nach der Partie war zunächst ein Kreuzbandriss befürchtet worden. Trainer Dino Toppmöller hatte nach Schlusspfiff gesagt, dass es bei dem Neuzugang „nicht ganz so gut“ aussehe und damit Sorgen bei den Fans ausgelöst. Ebnoutalib hatte sich bereits nach 15 Minuten Spielzeit bei einem Zweikampf mit Jeff Chabot verletzt und war kurz darauf ausgewechselt worden.