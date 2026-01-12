Toppmöller will den Fight annehmen: "Die werden heiß auf uns sein"

SID 12.01.2026 • 16:27 Uhr Die Eintracht ist zum Hinrundenabschluss beim VfB Stuttgart gefordert. Trainer Dino Toppmöller erwartet ein „heißes Duell“.

Trainer Dino Toppmöller vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt will den erwarteten Fight um die Europacup-Plätze beim Hinrundenabschluss am Dienstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) beim VfB Stuttgart annehmen.

„Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel, ein sehr intensives Spiel“, sagte der Coach am Montag: „Wir müssen uns auf ein heißes Duell einstellen.“

Der Pokalsieger aus Stuttgart liegt auf Platz fünf und hat drei Punkte Vorsprung auf den Champions-League-Teilnehmer aus Frankfurt.