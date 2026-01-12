Newsticker
Toppmöller will den Fight annehmen: "Die werden heiß auf uns sein"

Toppmöller will den Fight annehmen

Die Eintracht ist zum Hinrundenabschluss beim VfB Stuttgart gefordert. Trainer Dino Toppmöller erwartet ein „heißes Duell“.
Trainer Dino Toppmöller vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt will den erwarteten Fight um die Europacup-Plätze beim Hinrundenabschluss am Dienstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) beim VfB Stuttgart annehmen.

„Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel, ein sehr intensives Spiel“, sagte der Coach am Montag: „Wir müssen uns auf ein heißes Duell einstellen.“

Der Pokalsieger aus Stuttgart liegt auf Platz fünf und hat drei Punkte Vorsprung auf den Champions-League-Teilnehmer aus Frankfurt.

„Die werden heiß auf uns sein. Es geht darum, in Stuttgart körperlich dagegenzuhalten“, sagte Toppmöller mit Blick auf die formstarken VfB-Profis um Deniz Undav: „Wir müssen mehrere Spieler kontrollieren.“

