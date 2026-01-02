Familiäre Gründe: Kuntz nicht mehr Vorstand des HSV

SID 02.01.2026 • 09:35 Uhr Der 63-Jährige gibt seinen Job auf. Mit dem HSV hat er eine starke Entwicklung vorzuweisen.

Paukenschlag beim Hamburger SV: Stefan Kuntz ist nicht länger Vorstand der Hanseaten. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, einigte sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach Weihnachten „aus persönlichen familiären“ Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten.

„Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall“, sagte Kuntz: „Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste.“

Kuntz hatte seinen Job im Mai 2024 begonnen und war mit den „Rothosen“ 2025 in die Bundesliga aufgestiegen. „Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß. Trotz des Abschieds der Führungspersönlichkeit sehe sich der HSV weiterhin gut aufgestellt für die anstehenden Aufgaben.