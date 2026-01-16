Favorit gegen Bayer? Ilzer sieht TSG als "Herausforderer"

SID 16.01.2026 • 15:07 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt den Meister von 2024, in der Tabelle stehen die Kraichgauer derzeit vor der Werkself.

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga steht die TSG Hoffenheim vor dem Start der Rückrunde knapp vor Bayer Leverkusen - als Favorit sieht Trainer Christian Ilzer sein Team vor dem Aufeinandertreffen mit der Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dennoch nicht.

„Wir sind der Herausforderer“, sagte der Österreicher mit Blick auf das Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellensechsten, „dieser Gegner ist eine große Herausforderung“.

Gelingt Hoffenheim der Sprung in die Königsklasse?

Mit 30 Punkten haben die Kraichgauer einen Zähler mehr gesammelt als die Werkself und stehen derzeit auf Rang fünf, was Europapokalträume reifen lässt. „Jeder Spieler und jeder Trainer hat die Vision, irgendwann in der Champions League zu spielen“, sagte Ilzer, „aber wir machen uns Gedanken über den Weg.“ Wenn man sich jedoch oben festsetzen wolle, gelte es auch, „gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel zu reüssieren“.

Ein besonderes Spiel wird es für Angreifer Andrej Kramarić, der beim 5:1 am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach drei Treffer erzielte und rund um die Partie gegen Leverkusen sein zehnjähriges Dienstjubiläum im TSG-Trikot feiert.