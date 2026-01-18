FC Bayern: Hoeneß lobt Kompany

SID 18.01.2026 • 21:16 Uhr Der Ehrenpräsident teilt auch einmal mehr gegen Kritiker aus.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt. Kompany habe „einen großen Anteil an diesem riesigen Erfolg, den wir derzeit haben“, sagte Hoeneß am Rande des FC Bayern Legends Cup bei MagentaSport: „Man sieht, wenn der Trainer und die Mannschaft eine Einheit bilden, kann man eine Menge erreichen.“

Die Bayern sind in der Liga noch immer ungeschlagen und klar auf Meisterschaftskurs, in der Champions League steht der Rekordmeister vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale. Für Hoeneß eine große Genugtuung. „Wenn ich daran denke, dass wir im Sommer als die schlechtesten Transferspezialisten genannt wurden und jetzt sind wir mit elf Punkten vor Dortmund - also ist es ganz gut gelaufen“, sagte der 74-Jährige.

Laut Hoeneß ist die Transferstrategie voll aufgegangen, was vor allem an jungen Spielern wie Lennart Karl oder Tom Bischof zu sehen sei. „Indem wir nicht so viele teure Spieler gekauft haben, wie die Medien von uns verlangt haben, ist der Kader klein geworden. Wenn alle Spieler, die man uns angedichtet hat, in München spielen würden, gäbe es keinen Karl in der ersten Mannschaft, gäbe es keinen Bischof in der ersten Mannschaft.“