FC Bayern: Ist das Ihr bester Transfer, Herr Eberl?

Seit Anfang Juli 2024 gehört Michael Olise zum FC Bayern. Der Offensivspieler erfreut seither Mitspieler, Verantwortliche und Fans mit starken Leistungen. Auch Sportvorstand Max Eberl kommt bei dem Gedanken an den 24-Jährigen ins Schwärmen.

„Er ist einfach ein begnadeter Fußballer. Als wir ihn von Crystal Palace geholt haben, hat man gesehen, was er kann“, sagte Eberl nach dem Sieg der Münchner gegen RB Leipzig.

Was den Funktionär besonders begeistert, ist die Bereitschaft des Franzosen, „immer wieder lernen zu wollen, immer dieses Limit nach oben zu schieben, was er erreichen kann. Dafür zu trainieren, ist eben auch ein wichtiger Faktor. Das ist schon außergewöhnlich.“

FC Bayern: Eberl schwärmt von Olise

Ist Olise dementsprechend auch der beste Transfer, den Eberl jemals getätigt hat? Eine Frage, bei deren Beantwortung er Vorsicht walten lassen will.

„Es gab schon gute Transfers und unser Trainer gehört bestimmt auch mit dazu. Lucho (Luis Díaz, Anm.d.Red.) gehört auch mit dazu. Dann gibt es noch ein paar aus der Vergangenheit, die auch dazugehören. Es gab schon ein paar gute Transfers. Ich hatte auch mal das Quäntchen Glück.“

Übrigens: Dass Olise nach einigen Verletzungen bei seinem Ex-Klub inzwischen auf einem starken körperlichen Level ist, schreibt Eberl zu einem nicht unerheblichen Teil dem „herausragenden Staff“ beim Rekordmeister zu.