Kompany gibt Update zu Bayern-Personal

Maximilian Huber 16.01.2026 • 10:16 Uhr Jamal Musiala steht vor seinem Kader-Comeback beim FC Bayern München. Das verrät Cheftrainer Vincent Kompany vor dem Topspiel bei RB Leipzig. Auch Joshua Kimmich könnte wieder zur Verfügung stehen.

Der FC Bayern München kann fortan wieder auf Jamal Musiala bauen. Wie Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag verriet, steht der Offensivspieler vor seinem Comeback im Kader des deutschen Rekordmeisters.

„Wenn alles gut läuft, ist es der Plan, dass er dabei ist. Das ist für ihn eine gute Sache“, erklärte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Musiala hatte sich im Sommer 2025 bei der Klub-WM schwer verletzt und war seitdem unter anderem mit einem Wadenbeinbruch ausgefallen.

„Ich hatte vollstes Vertrauen, dass er wieder gesund wird. Man muss den Jungs immer Vertrauen geben, dass es kein Schritt zurück ist, sondern manchmal einer nach vorne (...). Man will am Ende bei den Titeln dann wieder dabei sein. Das ist eine riesige Motivation für sie, bei uns geht es jetzt ja erst richtig los. Diese Spieler können da einen Unterschied machen“, führte Kompany aus.

Kimmich-Rückkehr möglich

Auch Joshua Kimmich könnte gegen Leipzig in den Bayern-Kader zurückkehren. „Wenn es morgen nicht klappt, dann in drei oder vier Tagen. Wir wollen die Spieler so schnell wie möglich nutzen, aber nicht zu schnell. Diese Balance ist im Moment die Frage.“ Sprunggelenksprobleme beschäftigen Kimmich schon seit der letzten Länderspielperiode im vergangenen Jahr.

Im Kader hingegen werden Sacha Boey und Alphonso Davies fehlen. Boey fehlt den Münchnern krankheitsbedingt, Davies arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr. Der Kanadier „hatte eine gute Woche“, wie Kompany verriet.

Wie der Coach die frisch verletzten Außenverteidiger Konrad Laimer und Josip Stanisic ersetzen will und ob Kimmich rechts hinten spielen könnte, ließ Kompany nicht durchblicken.