FC Bayern: Musiala nimmt Training wieder auf - schon vor den Kollegen

Martin Hoffmann 02.01.2026 • 16:47 Uhr Schon einen Tag vor seinen Teamkollegen beim FC Bayern hat der verletzte DFB-Star die Arbeit wiederaufgenommen - um sein nahendes Comeback weiter voranzutreiben.

Rund sechs Monate nach seinem Wadenbeinbruch bastelt Jamal Musiala weiter mit Hochdruck an seinem Comeback für den FC Bayern.

Wie der Rekordmeister am heutigen Freitag mitgeteilt hat, hat der 22-Jährige sein Aufbautraining an der Säbener Straße fortgesetzt - schon einen Tag, bevor seine Teamkollegen die kurze Vorbereitung für den Pflichtspielauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar aufnehmen werden.

FC Bayern: Jamal Musiala schuftet wieder für Comeback

Laut Bayern-Angaben absolvierte Musiala zunächst Stabilitäts- und Kräftigungsübungen im Leistungszentrum des Klubs, am Nachmittag folgte eine individuelle Einheit auf dem Rasen.