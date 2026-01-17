FC Bayern: Plötzlich spricht Matthäus Eberl auf den Vertrag von Neuer an

Julius Schamburg 17.01.2026 • 19:15 Uhr Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer 2026 aus. Geht es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, sollte der FC Bayern mit ihm verlängern. Aber was sagt eigentlich Max Eberl dazu?

Wie steht es eigentlich um die Zukunft von Manuel Neuer? Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat sich am Samstagabend zu genau dieser Thematik geäußert.

Sky-Experte Lothar Matthäus schwärmte regelrecht vom deutschen Rekordmeister, sprach von einem „Genuss den FC Bayern auf dem Platz zu erleben“ und wandte sich dann direkt an Eberl: „Jetzt muss nur noch mit Manuel Neuer verlängert werden.“

Reporter mit ungewöhnlicher Bitte an Eberl

Bevor Eberl antworten konnte, grätschte Reporter Sebastian Hellmann dazwischen, mit der Bitte, dass der Bayern-Boss mit „Ja“ oder „Nein“ antwortet - kein „Vielleicht“.

Dem wollte Eberl jedoch nicht nachkommen. „Ich bin ja für dieses Interview gebrieft worden. Da war eine Zeile: ‚Hast du gelernt aus Thomas Müller?‘ Dann wisst ihr ja, was jetzt kommt", erklärte Eberl.

Denn: Eberl hatte im Januar 2025 eine Vertragsverlängerung mit Müller in Aussicht gestellt.

FC Bayern: Als Eberl einen „Fehler“ machte

Bekanntlich wurde der Vertrag mit Müller nicht verlängert, das Bayern-Urgestein begann im August bei den Vancouver Whitecaps in der MLS eine neue Herausforderung. Eberl gestand im April beim Doppelpass auf SPORT1 ein, dass er „einen Fehler gemacht“ habe.

Und genau einen solchen Fehler wollte der 52-Jährige am Samstagabend vermeiden. Also sagte Eberl in Anbetracht von Neuer nur: „Wir werden in Ruhe abwarten. Der Manu soll erstmal 40 werden. Darüber gut drüber rutschen. Dann schauen wir mal, was passiert.“

Neuer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, sagte im Dezember: „Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern.“