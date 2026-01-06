FC Bayern: Überraschung um Kommentatoren-Legende

Johannes Vehren 06.01.2026 • 11:02 Uhr Der FC Bayern bestreitet am Dienstagnachmittag sein erstes Spiel im Jahr 2026. Dabei kommt es zu einer Überraschung um eine Kommentatoren-Legende.

Überraschung um Fritz von Thurn und Taxis! Die Kommentatoren-Legende wird am Dienstagnachmittag das Testspiel des FC Bayern bei RB Salzburg (ab 15 Uhr im Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App) begleiten.

Zusammen mit Martin Sedlacek wird der 75-Jährige das erste Vorbereitungsspiel des neuen Jahres der Münchener für FC Bayern TV kommentieren.

Nicht das erste Mal für den FC Bayern im Einsatz

„Das ist immer spannend. Kommentare machen mir großen Spaß, vor allem bei packenden Spielen mit viel Dramatik“, erklärte Thurn und Taxis im Vorfeld der Partie in einem Interview mit dem FCB.

Er verwies darauf, dass er in der Vergangenheit schon mit Sedlacek das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid aus der Allianz Arena für das Webradio des deutschen Rekordmeisters kommentiert habe.

„Ich wurde oft als Bayern-Fan bezeichnet“

„Ich genieße es, aus meinem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Fußballreporter - das ist mein Leben“, sagte Thurn und Taxis und ergänzte: „Ich schaue fast alle Bayern-Spiele. Meine Leidenschaft war immer das Recherchieren. Für das Spiel gegen Salzburg habe ich viel gelesen und mich eingelesen, um gut informiert zu sein.“

Die Kommentatoren-Legende konnte sich noch gut daran erinnern, dass er den FC Bayern seit den frühen 1970er Jahren als Reporter begleitet hatte. „Ich wurde oft als Bayern-Fan bezeichnet, weil ich ihre Erfolge hautnah miterlebt und kommentiert habe. Trotzdem habe ich immer versucht, neutral zu bleiben“, meinte der 75-Jährige.