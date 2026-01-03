FC Bayern verkündet Neuzugang

SID 03.01.2026 • 13:24 Uhr Ein 18 Jahre alter Offensivspieler wechselt per Leihe bis zum Saisonende zum FC Bayern und soll bei den Profis mittrainieren.

Rekordmeister Bayern München hat von einer Kooperation Gebrauch gemacht und den erst 18 Jahre alten Bara Sapoko Ndiaye bis zum Ende der Saison unter Vertrag genommen.

Der junge Offensivspieler kommt per Leihe von den Gambino Stars Africa, einer Fußballakademie in Gambia, nach München.

FC Bayern: Neuzugang steigt später ins Training ein

Die Akademie ist Kooperationspartner von Red&Gold Football, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem MLS-Klub Los Angeles FC, durch das junge Talente gefördert werden sollen.

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, steigt Ndiaye wegen einer kleinen Blessur erst nach dem Trainingsauftakt an diesem Wochenende ins Mannschaftstraining der Profis ein.