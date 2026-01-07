FC Bayern: Zu lieb! Sammers Rat an Kimmich

Johannes Vehren 07.01.2026 • 08:14 Uhr Joshua Kimmich ist Führungsspieler beim FC Bayern und im DFB-Team. Matthias Sammer rät dem 30-Jährigen zu einer Sache.

Für Matthias Sammer ist Joshua Kimmich einer der wichtigsten deutschen Spieler. Er schätzt den Star des FC Bayern sowie der Nationalmannschaft sehr, doch er hat einen Rat an den 30-Jährigen.

Laut Sammer sei Kimmich „ein feiner Mensch, ein sauberer Charakter“, der aber seiner Einschätzung nach ab und zu „fast zu lieb“ ist.

Sammer: Kimmich „soll nicht auf seine Kritiker hören“

„Als er nicht lieb war, haben einige auf ihn draufgehauen, es gab plötzlich sportliche Kritik: Er sei kein echter Sechser. Das habe ich nie verstanden“, erklärte Sammer in der Sport Bild.

Der Europameister von 1996 betonte, dass Kimmich ein Leader sei und dieser ins zentrale Mittelfeld gehöre. „Ich möchte Jo ermutigen, dass er nicht auf die Kritiker hören soll. Er darf ruhig noch unbequemer werden“, sagte der 58-Jährige.