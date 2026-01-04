FC St. Pauli leiht Ersatztorhüter aus MLS aus

SID 04.01.2026 • 18:18 Uhr Der Kiezklub reagiert auf den Ausfall von Ersatztorwart Simon Spari.

Verstärkung aus Übersee: Der FC St. Pauli komplettiert sein Torhüterteam und leiht Emil Gazdov bis zum Ende der Saison 2025/26 vom CF Montréal aus. Für den 22-jährigen Kanadier sicherten sich die Hamburger, die damit auf den langfristigen Ausfall von Ersatztorwart Simon Spari reagierten, zudem eine Kaufoption.

„Emil ist sehr dynamisch und explosiv in seinen Bewegungen, zudem strahlt er Ruhe und Souveränität aus“, sagte Cheftrainer Alexander Blessin. „Er antizipiert gut bei langen Bällen und traut sich auch, das Tor für Defensivaktionen zu verlassen. Auch im Aufbauspiel agiert er ruhig und abgeklärt.“