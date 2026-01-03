Augsburg bedient sich beim VfB Stuttgart

SID 03.01.2026 • 10:50 Uhr Die Augsburger verstärken sich mit einem Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten.

Der FC Augsburg hat sich für die Rückrunde die Dienste von Yannik Keitel gesichert. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum FCA, das gaben beide Vereine am Samstag bekannt.

Die Augsburger, in der Liga aktuell Tabellen-15., sicherten sich zudem eine Kaufoption. Keitels Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028.

Augsburg sieht Keitel als ideale Soforthilfe

„Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar. Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange Eingewöhnung benötigt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zeitnah sowohl auf als auch neben dem Platz helfen wird“, sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

Der frühere Junioren-Nationalspieler Keitel war im Sommer 2024 vom SC Freiburg nach Stuttgart gewechselt. Mit den Schwaben gewann er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal und kam insgesamt in 18 Pflichtspielen zum Einsatz.