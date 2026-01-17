Nach neun Jahren! Eigengewächs verlässt Bundesligist endgültig

SID 17.01.2026 • 10:37 Uhr Zuletzt war der Finne Anssi Suhonen nach Schweden verliehen, nun endet das Kapitel Hamburg nach neun Jahren.

Der finnische Mittelfeldspieler Anssi Suhonen verlässt den Bundesligisten Hamburger SV nach neun Jahren dauerhaft.

Wie der HSV am Samstag mitteilte, wechselt der 26-Jährige zum dänischen Erstligisten Odense BK und wird dort Teamkollege des früheren Hamburgers Fiete Arp.

Suhonen war 2017 in die Jugendabteilung des HSV gekommen und hatte es in der Folge in die Profimannschaft geschafft.