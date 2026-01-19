Fokus auf Rom: VfB hakt Dämpfer ab

SID 19.01.2026 • 05:26 Uhr Gegen Union Berlin kommen die Stuttgarter nur zu einem 1:1.

Nach dem kleinen Dämpfer im Kampf um die Königsklasse richteten sie beim VfB Stuttgart den Blick schnell auf die kommenden Aufgaben. "Egal, wie ärgerlich das jetzt auch ist", sagte Kapitän Atakan Karazor nach dem 1:1 (0:0) gegen Union Berlin, "wir müssen jetzt die positiven Dinge mitnehmen, weil am Donnerstag geht es schon weiter".

Am vorletzten Spieltag der Ligaphase in der Europa League geht es für den VfB am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) um einen Platz unter den ersten Acht und den direkten Einzug ins Achtelfinale. "Das ist uns allen sehr, sehr wichtig", betonte Karazor mit Blick auf das mögliche Vermeiden der Play-offs: "Es würde uns gut tun, wenn wir mal nur von Wochenende zu Wochenende spielen müssen".