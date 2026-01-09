Frankfurt tütet 100-Millionen-Deal ein

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 09.01.2026 • 21:14 Uhr Eintracht Frankfurt gibt unmittelbar vor dem Spiel gegen den BVB eine wichtige Vertragsverlängerung bekannt.

Dank einer wichtigen Weichenstellung darf sich Eintracht Frankfurt auch in den kommenden Jahren über einen wahren Geldregen freuen.

Wie die SGE bekannt gab, wurde die Kooperation mit der Deutschen Bank vorzeitig bis 2035 ausgedehnt. Nach SPORT1-Informationen kassiert die Eintracht in den nächsten neun Jahren im Rahmen des neuen Deals über 100 Millionen Euro.

SGE-Boss Hellmann: „Starkes Bekenntnis zur Region“

„Die vorzeitige Verlängerung ist ein starkes Bekenntnis zur Region, zum Standort Frankfurt und zur engen Verbindung zweier starker Marken. Sie hat große Tragweite und ist maßgeblich für den langfristigen Kurs der Eintracht“, sagte Eintracht-Boss Axel Hellmann.

SPORT1-Informationen zufolge gab es auch weitere Interessenten, etwa den chinesischen Automobilkonzern BYD.