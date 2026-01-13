Newsticker
Schlechte Nachrichten für Freiburg

Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart fällt länger aus. Der Österreicher laboriert an einer Bauchmuskelverletzung.
Fehlt wochenlang: Der Freiburger Philipp Lienhart
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Thomas Hess
SID
Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss langfristig auf Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten.

Der österreichische Nationalspieler wird laut Sport-Club aufgrund einer Bauchmuskelverletzung „mehrere Wochen“ ausfallen. Das gaben die Freiburger vor dem Hinrundenabschluss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig bekannt. Der 29 Jahre alte Lienhart hat die Verletzung im Punktspiel am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV (2:1) erlitten.

Die Breisgauer warten seit elf Spielen auf einen Sieg gegen RB, in Leipzig hat der SC noch nie gewonnen.

„Bei Leipzig sind es gewisse Automatismen, die sich in der Aufstellung und Spielweise widerspiegeln“, sagte Trainer Julian Schuster: „Da hat sich ein gutes Gerüst gefunden. Es ist definitiv eine Herausforderung, in Leipzig zu bestehen.“ Den Leipziger Senkrechtstarter Yan Diomande bezeichnete Schuster als „Unterschiedsspieler“.

