Schlechte Nachrichten für Freiburg

SID 13.01.2026 • 15:59 Uhr Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart fällt länger aus. Der Österreicher laboriert an einer Bauchmuskelverletzung.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss langfristig auf Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten.

Der österreichische Nationalspieler wird laut Sport-Club aufgrund einer Bauchmuskelverletzung „mehrere Wochen“ ausfallen. Das gaben die Freiburger vor dem Hinrundenabschluss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig bekannt. Der 29 Jahre alte Lienhart hat die Verletzung im Punktspiel am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV (2:1) erlitten.

Die Breisgauer warten seit elf Spielen auf einen Sieg gegen RB, in Leipzig hat der SC noch nie gewonnen.